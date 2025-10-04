Revoca cittadinanza a Mussolini? Solo un teatrino politico
La revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini continua a far discutere Santarcangelo, infiammando i banchi del consiglio comunale. La decisione, approvata martedì scorso, ha diviso profondamente maggioranza e opposizione: da un lato chi ha accolto con favore la scelta, dall’altro chi, come Alleanza Civica e Fratelli d’Italia, ha preferito abbandonare l’aula al momento della votazione. Un gesto che non è passato inosservato e che ha suscitato critiche da più parti, soprattutto per l’assenza durante un passaggio giudicato da molti come "storico". "Si è trattato di un atto meramente propagandistico – spiega Barnaba Borghini di Alleanza Civica –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
