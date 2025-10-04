Restiamo umani | il flash mob per Gaza della popolazione di Subbiano

Arezzonotizie.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto ieri, 3 ottobre alle ore 18,30, in piazza Sotto le Mura a Subbiano, il flash mobRestiamo Umani”, un’iniziativa nata spontaneamente da un gruppo di cittadini e abbracciata con partecipazione dall’intera comunità locale. Alle 18.30 oltre 100 persone si sono radunate sulle scale della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: restiamo - umani

Oltre trecento persone al flash mob per Gaza: "Restiamo umani"

Da Gassmann a Mannoia, i big della musica e dell’arte italiana sostengono la Global Sumud Flotilla: “Restiamo Umani”

Presidio per Gaza, migliaia in piazza a De Ferrari: “Restiamo umani”. C’è anche la sindaca Salis | Foto

Restiamo umani: il flash mob per Gaza della popolazione di Subbiano - “Il flash mob" – dichiarano gli organizzatori – “nasce dal desiderio di singoli cittadini di esprimere vicinanza, umanità e speranza alla popolazione di Gaza" ... Lo riporta arezzonotizie.it

restiamo umani flash mobRestiamo umani: il flash mob per Gaza a Subbiano - Condividi bandiera Foto da: Restiamo umani: il flash mob per Gaza a Subbiano folla e messaggio Foto da: Restiamo umani: il flash mob per Gaza a Subbiano folla Foto da: Restiamo umani: il flash mob per ... arezzonotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Restiamo Umani Flash Mob