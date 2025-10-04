Restiamo umani | il flash mob per Gaza della popolazione di Subbiano

Si è svolto ieri, 3 ottobre alle ore 18,30, in piazza Sotto le Mura a Subbiano, il flash mob “Restiamo Umani”, un’iniziativa nata spontaneamente da un gruppo di cittadini e abbracciata con partecipazione dall’intera comunità locale. Alle 18.30 oltre 100 persone si sono radunate sulle scale della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it