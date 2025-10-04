Resilienza 2.0 | consentire all’Ue di prosperare tra turbolenze e incertezze

La Commissione adotta la relazione di previsione strategica 2025: scegliere un futuro preferibile e adottare un approccio trasformativo, proattivo e lungimirante, in sintonia con le persone e i territori. Consulta la rassegna dal 28 luglio al 14 settembre di Luigi Di Marco La Commissione europea ha adottato il 9 settembre la relazione di previsione strategica (Strategic foresight) 2025 intitolata . Si tratta della prima relazione di previsione strategica nel quadro del nuovo mandato legislativo europeo 2024-2029, riattivando un’ attività di periodicità annuale avviata dal 2020. 🔗 Leggi su Ildenaro.it