Resident Evil | Tre nuovi attori nel cast del film

Il cast del nuovo film Resident Evil continua a crescere, i volti nuovi sono quelli di Zach Cherry, Kali Reis e Johnno Wilson. Mentre ci si aspetta che Zach Cregger batta presto il primo ciak, la pre-produzione di Resident Evil continua ad offrire nuovi aggiornamenti. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, Zach Cherry (Scissione), Kali Reis (True Detective) e Johnno Wilson (Twisted Metal) si sono aggiunti al cast in costruzione. Secondo THR Cherry vestirà il ruolo di uno scienziato ospedaliero, la Reis un veterino militare, mentre nessun dettaglio su quello assegnato a Wilson. Quale sarà la trama del Resident Evil di Zach Cregger?. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Resident Evil | Tre nuovi attori nel cast del film

