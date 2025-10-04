nuovo film di resident evil: cast e dettagli sulla produzione. Il prossimo progetto cinematografico dedicato alla saga di Resident Evil si sta delineando come un’opera originale, distinta dai precedenti capitoli. La regia e la sceneggiatura sono affidate a Zach Cregger, noto per aver diretto e scritto Weapons e il film horror Barbarian. Il film promette di portare sul grande schermo una narrazione innovativa popolata da personaggi completamente nuovi, con l’obiettivo di offrire ai fan una storia fresca e coinvolgente senza appoggiarsi troppo alle lore preesistenti. partecipazioni nel cast e ruoli principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Resident Evil: il cast del film con una star di True Detective