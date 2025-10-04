Repubblica Ceca sceglie l’usato sicuro Vince l’ex premier Babis La sua canzone preferita? E’ dei Ricchi e Poveri

Il partito si chiama Ano e c’è poco da ridacchiare perché nella lingua patria è l’acronimo di “ Azione del cittadino scontento “. Il leader è l’ex premier Andrej Babis, populista di destra, uscito vincitore dalle elezioni politiche in Repubblica Ceca. “E’ il culmine della mia carriera politica” ha commentato l’ex capo del governo (dal 2017 al 2021) entrando in conferenza stampa – inopinatamente – sulle note della sua canzone preferita, Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Miliardario, imprenditore attivo prima in agricoltura poi nel settore dei mass media, in passato è stato paragonato a Silvio Berlusconi e Donald Trump, per la concentrazione di potere mediatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

