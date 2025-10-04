Repubblica Ceca sceglie l’usato sicuro Vince l’ex premier Babis La sua canzone preferita? E’ dei Ricchi e Poveri
Il partito si chiama Ano e c’è poco da ridacchiare perché nella lingua patria è l’acronimo di “ Azione del cittadino scontento “. Il leader è l’ex premier Andrej Babis, populista di destra, uscito vincitore dalle elezioni politiche in Repubblica Ceca. “E’ il culmine della mia carriera politica” ha commentato l’ex capo del governo (dal 2017 al 2021) entrando in conferenza stampa – inopinatamente – sulle note della sua canzone preferita, Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Miliardario, imprenditore attivo prima in agricoltura poi nel settore dei mass media, in passato è stato paragonato a Silvio Berlusconi e Donald Trump, per la concentrazione di potere mediatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: repubblica - ceca
In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez
Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint
Vinales operato alla spalla: salta il GP di Repubblica Ceca a Brno
Elezioni in Repubblica Ceca, Babis in testa sfiora il 38%, ma manca la maggioranza assoluta - X Vai su X
Per il secondo giorno proseguono oggi nella Repubblica ceca le elezioni parlamentari. Gli oltre 8 milioni di cechi scelgono tra 4500 candidati di 26 formazioni chi li rappresenterà per i prossimi quattro anni in Parlamento e chi sarà il loro futuro premier. Secon - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Repubblica Ceca, vincono i populisti di Babis: e lui festeggia sulle note di «Sarà perché ti amo» dei Ricchi e Poveri - Le elezioni in Repubblica ceca bocciano la coalizione di governo del premier Fiala e premiano il movimento populista Azione del cittadino scontento (Ano) di Andrej Babis, arrivato ... Riporta msn.com
Repubblica Ceca: il movimento Ano di Andrej Babiš vince le elezioni, ma senza maggioranza - Il movimento del miliardario ex primo ministro ha vinto le elezioni in Repubblica Ceca. Come scrive msn.com