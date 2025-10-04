Repubblica Ceca sceglie l’usato sicuro Vince l’ex premier Babis La sua canzone preferita? E’ dei Ricchi e Poveri

Ilfattoquotidiano.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il partito si chiama Ano e c’è poco da ridacchiare perché nella lingua patria è l’acronimo di “ Azione del cittadino scontento “. Il leader è l’ex premier Andrej Babis, populista di destra, uscito vincitore dalle elezioni politiche in Repubblica Ceca. “E’ il culmine della mia carriera politica” ha commentato l’ex capo del governo (dal 2017 al 2021) entrando in conferenza stampa – inopinatamente – sulle note della sua canzone preferita, Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Miliardario, imprenditore attivo prima in agricoltura poi nel settore dei mass media, in passato è stato paragonato a Silvio Berlusconi e Donald Trump, per la concentrazione di potere mediatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

repubblica ceca sceglie l8217usato sicuro vince l8217ex premier babis la sua canzone preferita e8217 dei ricchi e poveri

© Ilfattoquotidiano.it - Repubblica Ceca sceglie l’usato sicuro. Vince l’ex premier Babis. La sua canzone preferita? E’ dei Ricchi e Poveri

In questa notizia si parla di: repubblica - ceca

In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez

Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint

Vinales operato alla spalla: salta il GP di Repubblica Ceca a Brno

repubblica ceca sceglie l8217usatoElezioni Repubblica Ceca, vincono i populisti di Babis: e lui festeggia sulle note di «Sarà perché ti amo» dei Ricchi e Poveri - Le elezioni in Repubblica ceca bocciano la coalizione di governo del premier Fiala e premiano il movimento populista Azione del cittadino scontento (Ano) di Andrej Babis, arrivato ... Riporta msn.com

Repubblica Ceca: il movimento Ano di Andrej Babiš vince le elezioni, ma senza maggioranza - Il movimento del miliardario ex primo ministro ha vinto le elezioni in Repubblica Ceca. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Repubblica Ceca Sceglie L8217usato