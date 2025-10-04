Repubblica Ceca Andrej Babis trionfa alle elezioni presidenziali | ecco le cifre

Il miliardario che si ispira a Trump Andrej Babis ha vinto le elezioni parlamentari in Repubblica Ceca. È quanto risulta dai dati elettorali ufficiali. Con i voti di quasi il 98% dei seggi già conteggiati dall'Ufficio di statistica, il movimento Ano (cioè 'sì') di Babis ha ottenuto il 35% delle preferenze, seguito dalla coalizione filo-occidentale del primo ministro Petr Fiala al 23,0%. La coalizione filo-occidentale lo aveva sconfitto nelle elezioni del 2021. La vittoria dell'ex premier Babis segna un ritorno politico che allontana il Paese dal sostegno all'Ucraina e lo avvicina a Ungheria e Slovacchia, che hanno intrapreso una strada filo-russa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

