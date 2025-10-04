Repubblica Ceca Andrej Babis trionfa alle elezioni presidenziali | ecco le cifre

Liberoquotidiano.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il miliardario che si ispira a Trump  Andrej Babis ha vinto le elezioni parlamentari in  Repubblica Ceca. È quanto risulta dai dati elettorali ufficiali. Con i voti di quasi il 98% dei seggi già conteggiati dall'Ufficio di statistica, il movimento Ano (cioè 'sì') di Babis ha ottenuto il 35% delle preferenze, seguito dalla coalizione filo-occidentale del primo ministro Petr Fiala al 23,0%. La coalizione filo-occidentale lo aveva sconfitto nelle elezioni del 2021. La vittoria dell'ex premier Babis segna un ritorno politico che allontana il Paese dal sostegno all'Ucraina e lo avvicina a Ungheria e Slovacchia, che hanno intrapreso una strada filo-russa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

repubblica ceca andrej babis trionfa alle elezioni presidenziali ecco le cifre

© Liberoquotidiano.it - Repubblica Ceca, Andrej Babis trionfa alle elezioni presidenziali: ecco le cifre

In questa notizia si parla di: repubblica - ceca

In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez

Gp di Repubblica Ceca di MotoGp, Bagnaia parte in pole position. Marquez si prende la Sprint

Vinales operato alla spalla: salta il GP di Repubblica Ceca a Brno

repubblica ceca andrej babisIl voto in Repubblica Ceca, vincono i populisti di Babis - Le elezioni in Repubblica ceca bocciano la coalizione di governo del premier Fiala e premiano il movimento populista Azione del cittadino scontento di Andrej Babis, arrivato a quasi il 34,85% dei voti ... Secondo ansa.it

repubblica ceca andrej babisAndrej Babis, il «Trump ceco», vince le elezioni - Il partito del miliardario populista dovrà allearsi per formare un governo. Si legge su ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Repubblica Ceca Andrej Babis