Repubblica Ceca Andrej Babis trionfa alle elezioni presidenziali | ecco le cifre
Il miliardario che si ispira a Trump Andrej Babis ha vinto le elezioni parlamentari in Repubblica Ceca. È quanto risulta dai dati elettorali ufficiali. Con i voti di quasi il 98% dei seggi già conteggiati dall'Ufficio di statistica, il movimento Ano (cioè 'sì') di Babis ha ottenuto il 35% delle preferenze, seguito dalla coalizione filo-occidentale del primo ministro Petr Fiala al 23,0%. La coalizione filo-occidentale lo aveva sconfitto nelle elezioni del 2021. La vittoria dell'ex premier Babis segna un ritorno politico che allontana il Paese dal sostegno all'Ucraina e lo avvicina a Ungheria e Slovacchia, che hanno intrapreso una strada filo-russa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Avanzano i Patrioti in tutta Europa! Il nostro amico @AndrejBabis, alleato della Lega in Ue, vince le elezioni in Repubblica Ceca, sbaraglia le sinistre (ai minimi storici!) e si prepara a guidare un governo che metterà al centro il contrasto all'immigrazione cland
Per il secondo giorno proseguono oggi nella Repubblica ceca le elezioni parlamentari. Gli oltre 8 milioni di cechi scelgono tra 4500 candidati di 26 formazioni chi li rappresenterà per i prossimi quattro anni in Parlamento e chi sarà il loro futuro premier.
Il voto in Repubblica Ceca, vincono i populisti di Babis - Le elezioni in Repubblica ceca bocciano la coalizione di governo del premier Fiala e premiano il movimento populista Azione del cittadino scontento di Andrej Babis, arrivato a quasi il 34,85% dei voti ... Secondo ansa.it
Andrej Babis, il «Trump ceco», vince le elezioni - Il partito del miliardario populista dovrà allearsi per formare un governo. Si legge su ilsole24ore.com