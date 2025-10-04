Replica La forza di una donna 2 in streaming puntata del 4 ottobre | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – sabato 4 ottobre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Arif soffre molto per l’allontanamento da Bahar. Nel frattempo, Jale, Ceyda, Hatice ed Enver si sono riuniti a casa di Bahar per raccontarle la verità su Sarp. Nisan è molto impaziente di dire tutto a sua madre. Sarp si accorda con Munir per avvisare Bahar del pericolo che stanno correndo lei e i bambini. Il ritorno di Sarp sconvolge Bahar e i bambini, i quali fanno fatica a capire tante cose. La donna cerca di proteggerli e di raccontare loro la verità, dato che Doruk ancora pensa che sia tutto un sogno, ma emergono alcuni dettagli che turbano la fragile stabilità emotiva di Bahar. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

