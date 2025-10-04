Alla Stazione Leopolda di Firenze, Matteo Renzi annuncia la fine di Italia Viva e lancia Casa Riformista, un nuovo progetto politico centrista e civico destinato a rivoluzionare lo scenario del centro riformista italiano. Il debutto è previsto alle prossime elezioni regionali in Calabria e Toscana, con l’ambizione di superare le soglie di sbarramento del 5% e dell’8% e costruire una nuova centralità politica in vista delle elezioni del 2027. “Italia Viva ha compiuto il suo percorso. Ora serve un contenitore nuovo, aperto, che vada oltre i partiti e che dia voce a chi non vuole cedere al populismo né alle urla dell’estremismo”, ha dichiarato il leader di Italia Viva dal palco della tredicesima edizione della convention fiorentina, tracciando una linea netta tra il passato e il futuro politico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Renzi chiude Italia Viva e lancia Casa Riformista: “Il centrosinistra vincerà solo con un centro forte”