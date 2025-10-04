Renzi chiude Italia Viva e lancia Casa Riformista | Il centrosinistra vincerà solo con un centro forte

Ilfogliettone.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Stazione Leopolda di Firenze, Matteo Renzi annuncia la fine di Italia Viva e lancia Casa Riformista, un nuovo progetto politico centrista e civico destinato a rivoluzionare lo scenario del centro riformista italiano. Il debutto è previsto alle prossime elezioni regionali in Calabria e Toscana, con l’ambizione di superare le soglie di sbarramento del 5% e dell’8% e costruire una nuova centralità politica in vista delle elezioni del 2027. “Italia Viva ha compiuto il suo percorso. Ora serve un contenitore nuovo, aperto, che vada oltre i partiti e che dia voce a chi non vuole cedere al populismo né alle urla dell’estremismo”, ha dichiarato il leader di Italia Viva dal palco della tredicesima edizione della convention fiorentina, tracciando una linea netta tra il passato e il futuro politico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

renzi chiude italia viva e lancia casa riformista il centrosinistra vincer224 solo con un centro forte

© Ilfogliettone.it - Renzi chiude Italia Viva e lancia Casa Riformista: “Il centrosinistra vincerà solo con un centro forte”

In questa notizia si parla di: renzi - chiude

Matteo Renzi chiude Italia Viva. Cosa è successo

Matteo Renzi sta per chiudere Italia Viva, già pronta la nuova realtà politica dell’ex premier: il progetto - Dal palco della Leopolda, Matteo Renzi ha annunciato la fine di Italia Viva: i dettagli sul nuovo progetto politico dell’ex premier ... Da virgilio.it

renzi chiude italia vivaAlla Leopolda Renzi archivia Italia viva. E battezza «Casa riformista» (con tre ministri "nemici" ospiti) - Via alla kermesse: il piano dell'ex premier per il nuovo contenitore centrista, sei anni dopo la scissione dal Pd. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Renzi Chiude Italia Viva