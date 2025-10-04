Renault nel 2027 il suo museo delle meraviglie | l’anteprima è un’asta di gioielli da F1

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stabilimento storico di Flins sarà la nuove sede della collezione, ma il 7 dicembre prossimo ospiterà una vendita evento di monoposto, tra cui la RE40-04 di Alain Prost o la Lotus 95T di De Angelis e Mansell. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

