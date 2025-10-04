Renad Attallah | Sono uscita da Gaza ma la mia famiglia è ancora là Quando sento gli aerei volare di notte la mia mente torna a casa

La piccola chef delle ricette «allo stile di Gaza» con gli ingredienti che riusciva a reperire sotto i bombardamenti israeliani è arrivata in Olanda con la sorella maggiore Nourhan e il fratello gemello. Dopo un viaggio fatto di attese, ora vive una nuova sicurezza, è tornata a scuola e può tornare a essere una bambina: «Ma nessun palestinese starà bene finché c'è il genocidio». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Renad Attallah: «Sono uscita da Gaza ma la mia famiglia è ancora là. Quando sento gli aerei volare di notte, la mia mente torna a casa»

