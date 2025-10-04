Remo Girone la lotta al tumore durante la Piovra | Così mia moglie combatté per me

La toccante confessione dell’attore Remo Girone, scomparso a 76 anni, ha illuminato aspetti privati e professionali della sua vita, in particolare la sua battaglia contro il cancro e le sfide emotive che ha dovuto affrontare nel corso della sua illustre carriera. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2024, Girone è tornato a parlare apertamente del tumore alla vescica che lo colpì, un evento che non solo minacciò la sua salute ma mise in serio pericolo la sua partecipazione a uno dei ruoli più iconici del panorama televisivo italiano: quello del mefistofelico Tano Cariddi nella celebre fiction La Piovra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

