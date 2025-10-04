All'età di 76 anni, l'attore sarebbe stato colto da un malore nella sua casa nel principato di Monaco, dove viveva insieme alla moglie Victoria Zinny. Nell'ultimo periodo della sua vita, l'attore era rimasto attivo sia sul set che per altri impegni artistici. Anche per questo, la sua morte sconvolge enormemente L'articolo Remo Girone, il malore improvviso nella sua casa a Monaco: cosa sappiamo sulla sua morte proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

