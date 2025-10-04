Remo Girone e quella volta a Pescara per il Premio Flaiano | il ricordo della presidente Tiboni

“Remo Girone è stato tra gli attori più importanti del teatro italiano. Nonostante il cinema e la televisione, nella fiction “La Piovra”, gli avesse dato un successo straordinario, Remo Girone era prevalentemente un attore teatrale, grande interprete di autori italiani e stranieri. Nel 2021 venne. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Addio Remo Girone, dal teatro alla Piovra

È morto Remo Girone, divenne famoso con “La Piovra” in tv - Dal teatro al cinema internazionale, dal volto del malavitoso Tano Cariddi all’eleganza di Enzo Ferrari, la sua carriera è stata un viaggio lungo più di cinquant’anni ... msn.com scrive