La morte improvvisa di Remo Girone, indimenticabile interprete di Tano Cariddi in La Piovra, ha lasciato un profondo vuoto nel mondo dello spettacolo italiano. Accanto a lui, per quasi cinquant’anni, c’è stata Victoria Zinny, moglie e compagna di vita. La loro unione, celebrata due volte – prima con rito civile e poi religioso –, è stata un esempio raro di complicità e forza, capace di resistere a momenti difficili come la malattia e la depressione. La storia di questa coppia, discreta e lontana dai clamori, è oggi al centro dell’attenzione di chi vuole ricordare Girone anche attraverso il suo grande amore. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Remo Girone, chi è la moglie Victoria: una vita accanto a lui

