Remco Evenepoel | Sono un vincente non vedo l’ora di sfidare Pogacar e Vingegaard

Remco Evenepoel sarà tra i grandi favoriti per la prova in linea degli Europei 2025 di ciclismo, che andrà in scena domenica 5 ottobre su un esigente percorso in Francia. Il fuoriclasse belga, reduce dal secondo posto ai Mondiali, è pronto per dare vita all’annunciata sfida con lo sloveno Tadej Pogacar e il danese Jonas Vingegaard: ci sarà un nuovo duello con il balcanico, dopo quello a distanza di settimana scorsa in quel di Kigali, l’inserimento del secondo classificato al Tour de France? Il Campione del Mondo a cronometro non si è voluto nascondere alla vigilia dell’evento: “ Come Belgio, ci assumeremo sicuramente la responsabilità della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Remco Evenepoel: “Sono un vincente, non vedo l’ora di sfidare Pogacar e Vingegaard”

