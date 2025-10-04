Regione Campania si dimette l' assessore all' agricoltura Nicola Caputo

La Giunta regionale di centrosinistra guidata dal presidente De Luca perde Nicola Caputo, L'attuale assessore regionale all'Agricoltura ha rassegnato le sue dimissioni in vista delle prossime elezioni regionali di novembre.  Consigliere regionale dal 2005 al 2014, Caputo è stato poi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

