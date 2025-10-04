Regione Campania si dimette l' assessore all' agricoltura Nicola Caputo

La Giunta regionale di centrosinistra guidata dal presidente De Luca perde Nicola Caputo, L'attuale assessore regionale all'Agricoltura ha rassegnato le sue dimissioni in vista delle prossime elezioni regionali di novembre. Consigliere regionale dal 2005 al 2014, Caputo è stato poi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Regione Campania, Nicola Caputo si dimette da assessore all’agricoltura - Caputo si dimette da assessore all'agricoltura: "Scelte politiche dell’attuale maggioranza non rispecchiano più i valori che mi avevano spinto ... Secondo fanpage.it

Regione, si dimette l’Assessore all’Agricoltura Nicola Caputo - “Dopo diversi giorni di riflessione e, complice un fastidioso dolore al torace e una notte intera insonne nella quale ho ripercorso le esperienze degli ultimi anni e le contraddizioni di oggi, ho deci ... Da irpinianews.it