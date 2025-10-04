Regionali secondo round Sprint sulle candidature Ma prima c’è la Calabria

Sale e piazze piene, nonostante il freddo piuttosto insolito a queste latitudini in questa stagione. E appello di tutti i candidati ad andare a votare per evitare che le urne, invece, siano vuote. Si chiude con i partiti nazionali tutti schierati anche la campagna elettorale in Calabria: Giuseppe Conte con Pasquale Tridico sul palco di Rossano-Corigliano nel nord della regione (Elly Schlein partecipa ma in video-collegamento), c’è pure Marco Rizzo a sostegno del candidato di Democrazia Sovrana e Popolare, Francesco Toscano. FdI schiera Arianna Meloni a Catanzaro, insieme a Roberto Occhiuto, Matteo Salvini va a Reggio Calabria, dove punta tutto sul Ponte sullo Stretto, e si dice convinto che il centrosinistra "non perderà, stra-perderà". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

