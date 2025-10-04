Regionali indiscrezioni sul nome scelto da Meloni Tajani e Salvini

Tvzap.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra si avvicina alla chiusura della partita sulle candidature per le prossime elezioni regionali. Dopo un lungo periodo di incontri e trattative riservate tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, emergono i primi nomi che potrebbero essere ufficializzati a breve, con una particolare attenzione ai territori di Puglia, Campania e Veneto. Leggi anche: Sondaggi politici, cambiano gli equilibri: due partiti in crescita Leggi anche: “Si è dimesso”. Terremoto nella politica italiana: la notizia improvvisa Candidature in Puglia: il profilo di Luigi Lobuono. La regione Puglia rappresenta uno dei nodi principali per la coalizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

regionali indiscrezioni sul nome scelto da meloni tajani e salvini

© Tvzap.it - Regionali, indiscrezioni sul nome scelto da Meloni, Tajani e Salvini

In questa notizia si parla di: regionali - indiscrezioni

Elezioni Regionali Calabria: Conte smentisce le indiscrezioni su Tridico

“Il nome ora c’è”. Regionali, indiscrezioni sulla decisione di Meloni, Salvini e Tajani

Centrodestra, Cirielli in pole per la candidatura alla presidenza della Regione Campania - Dopo le indiscrezioni che vedevano tra i nomi più quotati quello del prefetto di Napoli Michele di Bari, il centrodestra sembra aver scelto la propria strada per le elezioni regionali del 23 e 24 nove ... Secondo ilvescovado.it

regionali indiscrezioni nome sceltoRegionali 2025, Centrodestra tra ipotesi e possibili candidature: spuntano due nomi inattesi - Secondo alcune indiscrezioni, in Puglia potrebbe prendere corpo la candidatura di Filippo Melchiorre, ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Indiscrezioni Nome Scelto