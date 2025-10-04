Regionali indiscrezioni sul nome scelto da Meloni Tajani e Salvini
Il centrodestra si avvicina alla chiusura della partita sulle candidature per le prossime elezioni regionali. Dopo un lungo periodo di incontri e trattative riservate tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, emergono i primi nomi che potrebbero essere ufficializzati a breve, con una particolare attenzione ai territori di Puglia, Campania e Veneto. Leggi anche: Sondaggi politici, cambiano gli equilibri: due partiti in crescita Leggi anche: “Si è dimesso”. Terremoto nella politica italiana: la notizia improvvisa Candidature in Puglia: il profilo di Luigi Lobuono. La regione Puglia rappresenta uno dei nodi principali per la coalizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: regionali - indiscrezioni
Elezioni Regionali Calabria: Conte smentisce le indiscrezioni su Tridico
“Il nome ora c’è”. Regionali, indiscrezioni sulla decisione di Meloni, Salvini e Tajani
Le dichiarazioni e le prime indiscrezioni di stampa sul programma del candidato presidente Antonio Decaro, mi hanno piacevolmente sorpreso. Ha parlato dello stop al consumo di suolo in una delle regioni più colpite da questo fenomeno. Il programma del s - facebook.com Vai su Facebook
MANOVRA DI BILANCIO 2026, CONFSAL BASILICATA: “TRA INDISCREZIONI E ATTESE, SERVE CHIAREZZA, RESPONSABILITÀ E UNA VISIONE SUL FUTURO” - X Vai su X
Centrodestra, Cirielli in pole per la candidatura alla presidenza della Regione Campania - Dopo le indiscrezioni che vedevano tra i nomi più quotati quello del prefetto di Napoli Michele di Bari, il centrodestra sembra aver scelto la propria strada per le elezioni regionali del 23 e 24 nove ... Secondo ilvescovado.it
Regionali 2025, Centrodestra tra ipotesi e possibili candidature: spuntano due nomi inattesi - Secondo alcune indiscrezioni, in Puglia potrebbe prendere corpo la candidatura di Filippo Melchiorre, ... Lo riporta affaritaliani.it