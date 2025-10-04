Regionali Fratelli d’Italia pronto a ufficializzare le candidature nel Sannio | ticket inedito
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la designazione di Edmondo Cirielli come candidato presidente, Fratelli d’Italia si prepara a chiudere anche il quadro delle candidature per il Sannio. Secondo quanto trapela da ambienti interni al partito, nella serata di lunedì, in occasione del coordinamento provinciale, dovrebbero essere ufficializzati i nomi di Mario Ferraro e Antonella Rinaldi. Si tratta di un ticket inedito, considerato che entrambi rappresentano nuove adesioni al partito di Giorgia Meloni. Una scelta che, se da un lato punta a rinnovare la rappresentanza territoriale in vista delle elezioni regionali, dall’altro sembra aver generato qualche malumore tra gli esponenti storici di Fratelli d’Italia nel Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
