Regionali D' Attis rinuncia alla candidatura | Pronti a sostenere un civico

Brindisireport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI – Mauro D'Attis avrebbe rinunciato alla candidatura alla presidenza della Regione Puglia. L'indiscrezione è stata riportata da Ansa. Il deputato brindisino, coordinatore regionale di Forza Italia, sarebbe stato individuato come sfidante del centrodestra al competitor del centrosinistra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - attis

Regionali in Puglia, l?ora dei vertici. Centrodestra in conclave: D?Attis attende il via libera

Regionali 2025, nel centrodestra il favorito è l'azzurro D'Attis: "Convinceremo i pugliesi"

Regionali 2025, parlamentari Forza Italia sul candidato presidente: "D'Attis scelta giusta"

regionali d attis rinunciaRegionali. D’Attis: “Avanti senza personalismi, fiducia nei leader” - "Un segretario regionale è il primo dei militanti, è il primo che ci mette il cuore. Si legge su corrieresalentino.it

regionali d attis rinunciaRegionali, D'Attis rifiuta la candidatura a governatore in Puglia - D’Attis avrebbe rifiutato spiegando che è troppo tardi (in Puglia si vota a fine novembre) e che ormai non ci sono più le condizioni per una sua candidatura ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali D Attis Rinuncia