Regionali Calabria 2025 quando si vota e i candidati

Domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025 la Calabria (in particolare 1,9 milioni di persone) è chiamata al voto in occasione delle elezioni regionali. I candidati principali sono due: Roberto Occhiuto, rappresentante del centrodestra e governatore uscente, e Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle che tenta la conquista della Regione con un'ampia coalizione. L'ex presidente dell'Inps è sostenuto anche dal Partito democratico di Elly Schlein. Come outsider c'è anche Francesco Toscano, leader di Democrazia Sovrana Popolare. Scontro di visioni Tridico-Occhiuto. Tridico chiama i cittadini alla "battaglia del cambiamento", propone un piano di assunzioni per la sanità e la sospensione del bollo auto.

