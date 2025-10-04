E’ una Reggiana animata da rammarico, ma anche opportuna autocritica, quella che arriva al Manuzzi dopo il pari interno (1-1) di martedì con lo Spezia. Sei punti in classifica, a metà più o meno della graduatoria. I granata di mister Dionigi (confermato per avere salvato la squdra con un veemente rush finale nella scorsa stagione dopo aver rilevato l’ex bianconero Viali) sono stati rivoluzionati rispetto un anno fa. La difesa a 3 il marchio di fabbrica. Portanova il punto di riferimento che garantisce potenza e qualità, Girma invece sta confermando la propria predisposizione ad andare a rete. Contro lo Spezia (l’altra punta Gondo era fuori per un problemino fisico e come titolare ha debuttato Novakovich) è stato proprio il centrocampista al quarto d’ora del secondo tempo, con un sinistro rapido da fuori area e finito sotto la traversa a pareggiare la rete di Lapadula ottenuta invece in un primo tempo dove gli emiliani erano stati timidi, impacciati, poco propositivi per una condotta di gara di basso livello e in una frazione di gioco guidata dagli ospiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggiana a corrente alternata. Dionigi: "Servirà determinazione"