Regalo per Papa Leone XIV Una coperta fatta all’uncinetto con un grande Tau su fondo verde

Hanno lavorato a lungo e preparato una coperta per il Papa, Leone XIV. Altra impresa del gruppo di donne che forma le Uncinettine di Porcari e che domenica scorsa ha realizzato un pellegrinaggio a Roma, visitando la Porta Santa e i luoghi simbolo della cristianità. Ovviamente non è stato possibile consegnare materialmente e personalmente il dono al Santo Padre, il quale però lo riceverà lo stesso. E sicuramente apprezzerà. Una coperta ampia, bianca e arancione, con la T di Taumata in riferimento alla lettera greca tau, è una croce a forma di T, priva del braccio superiore, che rappresenta un antico simbolo di salvezza e fu adottata dai cristiani per la sua somiglianza con la croce di Cristo e per il suo profondo significato spirituale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

