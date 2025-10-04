Redditi dichiarati chi guadagna di più in Italia? Sportivi notai e farmacisti in testa | ecco la classifica

In Italia i guadagni più alti non si trovano in ufficio: a dominare la classifica dei redditi sono gli sportivi professionisti, seguiti da notai e farmacisti titolari di farmacia. È quanto emerge dall’ Osservatorio sulle entrate fiscali 2025, riportato dal Corriere della Sera, e secondo cui i redditi medi dichiarati nel 2024 (riferiti al 2023) mostrano differenze notevoli tra professioni, lavoratori autonomi e dipendenti. In termini assoluti, al vertice ci sono gli sportivi professionisti, con un reddito medio annuo lordo di 270.070 euro. La categoria comprende calciatori, ciclisti e atleti di altre discipline, ma si tratta di una platea relativamente ristretta: poco più di 164. 🔗 Leggi su Open.online