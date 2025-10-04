RedBird venderà dopo il nuovo stadio? Scaroni | Cardinale vuole rimanere proprietario del Milan

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha smentito a 'milanofinanza.it' le voci sulla cessione di RedBird dopo la costruzione del nuovo stadio. Ecco le sue parole circa le intenzione di Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

