Recuperato in corso Umberto I un pappagallo Calopsitta | si cercano i proprietari

Un pappagallo Calopsitta è stato trovato sabato 4 ottobre in corso Umberto I e ora si cercano i suoi proprietari. Chi lo ha recuperato lo ha portato al Centro recupero animali selvatici che si trova su viale della Riviera 299. Chiunque dovesse riconoscerlo può prendere direttamente contatti con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

