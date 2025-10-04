Record di iscritti, 35 imbarcazioni come 35 sono le edizioni della manifestazione, per la Regata del Patrono, organizzata dalla sezione pesarese della Lega Navale, diventata ormai solida tradizione. Una giornata bellissima, con condizioni stupende e vento leggero, ha permesso ai partecipanti di regatare al meglio e con grande divertimento. "Quest’anno abbiamo avuto il record di iscritti, 35 come gli anni della regata -, dice soddisfatto il presidente del sodalizio Antonio Rossini -. Un incremento non da poco, in linea comunque con quello che sta succedendo negli ultimi 2-3 anni dove gli equipaggi che vogliono partecipare a questa regata sono in costante aumento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Record di iscritti ed entusiasmo. La regata del Patrono è un successo