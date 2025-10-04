Record di iscritti ed entusiasmo La regata del Patrono è un successo

Ilrestodelcarlino.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Record di iscritti, 35 imbarcazioni come 35 sono le edizioni della manifestazione, per la Regata del Patrono, organizzata dalla sezione pesarese della Lega Navale, diventata ormai solida tradizione. Una giornata bellissima, con condizioni stupende e vento leggero, ha permesso ai partecipanti di regatare al meglio e con grande divertimento. "Quest’anno abbiamo avuto il record di iscritti, 35 come gli anni della regata -, dice soddisfatto il presidente del sodalizio Antonio Rossini -. Un incremento non da poco, in linea comunque con quello che sta succedendo negli ultimi 2-3 anni dove gli equipaggi che vogliono partecipare a questa regata sono in costante aumento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

record di iscritti ed entusiasmo la regata del patrono 232 un successo

© Ilrestodelcarlino.it - Record di iscritti ed entusiasmo. La regata del Patrono è un successo

In questa notizia si parla di: record - iscritti

Oltre 300 iscritti al summer camp del Treviso FBC: «Edizione da record»

Ci sto a fare fatica? A Carmignagno record d'iscritti al progetto che si rivolge ai giovanissimi

Beach Academy da record. Quasi 250 gli iscritti alla rassegna a firma M&G

Cerca Video su questo argomento: Record Iscritti Entusiasmo Regata