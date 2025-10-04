Record di iscritti ed entusiasmo La regata del Patrono è un successo
Record di iscritti, 35 imbarcazioni come 35 sono le edizioni della manifestazione, per la Regata del Patrono, organizzata dalla sezione pesarese della Lega Navale, diventata ormai solida tradizione. Una giornata bellissima, con condizioni stupende e vento leggero, ha permesso ai partecipanti di regatare al meglio e con grande divertimento. "Quest’anno abbiamo avuto il record di iscritti, 35 come gli anni della regata -, dice soddisfatto il presidente del sodalizio Antonio Rossini -. Un incremento non da poco, in linea comunque con quello che sta succedendo negli ultimi 2-3 anni dove gli equipaggi che vogliono partecipare a questa regata sono in costante aumento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: record - iscritti
Oltre 300 iscritti al summer camp del Treviso FBC: «Edizione da record»
Ci sto a fare fatica? A Carmignagno record d'iscritti al progetto che si rivolge ai giovanissimi
Beach Academy da record. Quasi 250 gli iscritti alla rassegna a firma M&G
La quarta edizione del Trofeo Corri Augusta si prepara a partire con una partecipazione record: quasi 500 atleti iscritti da tutta Italia e dall'estero per una giornata di sport e solidarietà - facebook.com Vai su Facebook
Effetto Sinner anche sulla Liguria, record di iscritti nel tennis: quali sono gli sport con più tesserati https://ift.tt/ihB0PU5 https://ift.tt/2I5oXUi - X Vai su X