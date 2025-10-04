Record ad Affari Tuoi | vinti 300.000 euro per due sere di seguito
“Signori, io non lo so se ci vedremo domani”. Un ironico Stefano De Martino ha commentato così la ‘fortunata casualità’ della puntata di ieri, venerdì 3 ottobre 2025, di Affari Tuoi. Per la seconda sera consecutiva vengono vinti 300.000 euro; non era mai successo nella storia del game di Rai 1. Artefice del record è Angelo, un artigiano edile, rappresentante della Regione Sardegna, che sbanca 24 ore dopo la gloriosa partita di Francesca della Calabria. Anche il concorrente, dopo svariate offerte e cambi (uno di questi accettato), arriva fino alla fine con due pacchi rossi: uno da 50.000 euro e l’altro da 300. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
