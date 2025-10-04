recanatese aria di vigilia in vista della gara di ancona oggi la risonanza per ghio

Si respira la classica atmosfera di vigilia in casa Recanatese e non solo perché incombe il derby di Ancona, con tutto quello che comporta. Si attendono infatti i responsi medici dopo gli infortuni di Re e Ghio, ma se per l’esterno offensivo si è sostanzialmente già appurata la diagnosi con la rottura del legamento crociato (tra l’altro al ginocchio operato due anni fa), per il difensore ci sono delle speranze per un recupero in tempi ragionevoli, auspicando quindi che non vi sia alcun interessamento al "collaterale". Un pizzico ma soltanto un pizzico di ottimismo deriva dal fatto che il ventenne centrale ex Virtus Entella sembra in condizioni decisamente migliori rispetto a qualche settimana fa: ha ripreso a camminare regolarmente e i classici dolori che si avvertono in queste fattispecie sembrano attenuati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

