Rebus Veneto Stefani in pole ma FdI scalpita

Alberto Stefani, deputato, vice segretario federale della Lega e fedelissimo di Matteo Salvini, ha il 70% di diventare il candidato del centrodestra in Veneto. È lui il nome che circola da mesi, ripetuto come un mantra in via Bellerio, accarezzato da Salvini come simbolo della continuità di un partito che in questa regione ha costruito . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

