Rebus Veneto Stefani in pole ma FdI scalpita
Alberto Stefani, deputato, vice segretario federale della Lega e fedelissimo di Matteo Salvini, ha il 70% di diventare il candidato del centrodestra in Veneto. È lui il nome che circola da mesi, ripetuto come un mantra in via Bellerio, accarezzato da Salvini come simbolo della continuità di un partito che in questa regione ha costruito . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Meloni e il rebus Veneto. Si tratta per il candidato
Veneto, rebus presidenza: “Lista Zaia” e ambizioni di FdI e centrodestra
Veneto, il difficile rebus del centrodestra:il candidato sarà De Carlo (FdI) o un alleato?La forza di Zaia e la debolezza della Lega
La premier ora esulta. FI sorpassa la Lega. Resta il rebus Veneto. Comizi. Arianna va ad Ancona, i tre leader in Calabria.
Intesa nel centrodestra: per il Veneto c'è Stefani e Cirielli in Campania
Elezioni regionali, via libera a Stefani in Veneto dopo la vittoria del centrodestra nelle Marche - La premier Giorgia Meloni vince non solo la sfida con il centrosinistra, ma anche quella interna alla coalizione: Fratelli d'Italia sale al 28% ed è il primo partito, seguito da Forza Italia (8,5) e ...