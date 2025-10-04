Alberto Stefani, deputato, vice segretario federale della Lega e fedelissimo di Matteo Salvini, ha il 70% di diventare il candidato del centrodestra in Veneto. È lui il nome che circola da mesi, ripetuto come un mantra in via Bellerio, accarezzato da Salvini come simbolo della continuità di un partito che in questa regione ha costruito . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Rebus Veneto Stefani in pole, ma FdI scalpita