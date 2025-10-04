Domenica pomeriggio Real Sociedad e Rayo Vallecano daranno vita a una sfida molto interessante ed incerta: i baschi hanno iniziato la stagione in maniera molto difficoltosa ma nelle ultime settimane hanno fatto vedere dei miglioramenti visibili. La vittoria col Maiorca e la bella prestazione di Montjuic, seppur priva di punti portati a casa hanno dato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Sociedad-Rayo Vallecano (domenica 05 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Prosegue la risalita dei Txuri-urdin?