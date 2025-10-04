Real Sociedad-Rayo Vallecano domenica 05 ottobre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Prosegue la risalita dei Txuri-urdin?
Domenica pomeriggio Real Sociedad e Rayo Vallecano daranno vita a una sfida molto interessante ed incerta: i baschi hanno iniziato la stagione in maniera molto difficoltosa ma nelle ultime settimane hanno fatto vedere dei miglioramenti visibili. La vittoria col Maiorca e la bella prestazione di Montjuic, seppur priva di punti portati a casa hanno dato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: real - sociedad
Valencia-Real Sociedad (sabato 16 agosto 2025 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Il nuovo corso dei baschi comincia da Mestalla
Real Sociedad-Espanyol (domenica 24 agosto 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Txuri-urdin favoriti ad Anoeta
Oviedo-Real Sociedad (sabato 30 agosto 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte tra Carbayones e Txuri-urdin?
Appena tornato da oltre 3 settimane di stop, Lamine Yamal aveva giocato il finale della partita contro la Real Sociedad e 90 minuti contro il Psg, ma oggi si ferma per un nuovo problema all'inguine «Il fastidio all'area pubica avvertito dal giocatore Lamine Ya - X Vai su X
Ucraina-Francia ? Francia-Islanda Real Sociedad-Real Madrid Real Madrid-Marsiglia Real Madrid-Espanyol ? Levante-Real Madrid Atletico Madrid-Real Madrid ? Kairat Almaty-Real Madrid ? Il pallone d’oro è appe - facebook.com Vai su Facebook
Real Sociedad-Rayo Vallecano: Oyarzabal a caccia del terzo gol davanti al pubblico basco - Real Sociedad favorita contro il Rayo Vallecano il 5 ottobre alla Reale Arena: riflettori puntati sul talento di Kubo ... Riporta it.blastingnews.com
Real Sociedad vs. Rayo Vallecano en vivo: cómo llegan al partido - Real Sociedad y Rayo Vallecano se enfrentarán por La Liga de España el domingo 5 de octubre. Secondo tycsports.com