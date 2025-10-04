Real Madrid-Villarreal sabato 04 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte al Bernabeu?

Infobetting.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande partita in programma sabato notte al Bernabeu: Real Madrid-Villarreal è una delle sfide clou dell’ottava giornata di Liga. I Blancos hanno reagito bene alla batosta presa nel derby con l’Atletico e hanno conseguito una vittoria piuttosto semplice contro il Kairat Almaty in Champions League: ancora una volta Mbappé ha dimostrato il suo stato di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

real madrid villarreal sabato 04 ottobre 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici almeno un gol per parte al bernabeu

© Infobetting.com - Real Madrid-Villarreal (sabato 04 ottobre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al Bernabeu?

In questa notizia si parla di: real - madrid

Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio

Bomba dalla Spagna: il Real Madrid vuole il leader dell’Inter!

Rodri al Real Madrid? Obiettivo per il post-Kroos. Barella è l’alternativa

In Premier c'è Chelsea-Liverpool, in Liga Real Madrid-Villarreal, in Bundesliga Dortmund-Lipsia e Eintracht-Bayern: super sabato di calcio - Villarreal, in Bundesliga Dortmund- Si legge su msn.com

real madrid villarreal sabatoPronostico Real Madrid-Villarreal: il derby è già un ricordo - Villarreal è una gara dell'ottava giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... Segnala ilveggente.it

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Villarreal Sabato