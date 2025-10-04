Real Madrid-Villarreal sabato 04 ottobre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte al Bernabeu?
Grande partita in programma sabato notte al Bernabeu: Real Madrid-Villarreal è una delle sfide clou dell’ottava giornata di Liga. I Blancos hanno reagito bene alla batosta presa nel derby con l’Atletico e hanno conseguito una vittoria piuttosto semplice contro il Kairat Almaty in Champions League: ancora una volta Mbappé ha dimostrato il suo stato di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: real - madrid
Real Madrid, dopo Modric un altro veterano verso la Serie A: la Juventus fa sul serio
Bomba dalla Spagna: il Real Madrid vuole il leader dell’Inter!
Rodri al Real Madrid? Obiettivo per il post-Kroos. Barella è l’alternativa
#Juventus, l'#Under10 (Pulcini 2016) di Mr. Giglio supera in amichevole 7-2 il Real Madrid. #ForzaJuve - X Vai su X
Può lasciare il Real Madrid ? https://bit.ly/4nzdQYE #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
In Premier c'è Chelsea-Liverpool, in Liga Real Madrid-Villarreal, in Bundesliga Dortmund-Lipsia e Eintracht-Bayern: super sabato di calcio - Villarreal, in Bundesliga Dortmund- Si legge su msn.com
Pronostico Real Madrid-Villarreal: il derby è già un ricordo - Villarreal è una gara dell'ottava giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... Segnala ilveggente.it