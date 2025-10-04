Real Madrid Villarreal 3-1 | cade il Sottomarino Giallo dopo il pari con la Juve Vinicius e Mbappé fan volare i prossimi avversari europei dei bianconeri

Real Madrid Villarreal 3-1: KO per il Sottomarino Giallo dopo il pareggio con la Juve. Vinicius e Mbappé fan volare i prossimi avversari dei bianconeri. Un messaggio forte e chiaro alla Juventus e a tutta Europa. Il Real Madrid è una macchina da guerra. Nello scontro al vertice della Liga, che vedeva di fronte due delle avversarie europee dei bianconeri, la squadra di Xabi Alonso ha travolto il Villarreal per 3-1, consolidando il suo primato in classifica. La legge dei fuoriclasse: Vinicius e Mbappé. A decidere il big match del Bernabéu, come sempre, sono stati i fuoriclasse. A salire in cattedra, un Vinícius Júnior in formato Pallone d’Oro, autore di una doppietta che ha spaccato la partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

