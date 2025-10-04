Re Carlo Harry è furioso | Notizie false sull’incontro con mio padre
L’incontro tra Re Carlo e Harry avvenuto lo scorso settembre a Clarence House fa ancora molto discutere, soprattutto perché alcune indiscrezioni sul contenuto del colloquio avrebbero mandato su tutte le furie il Duca del Sussex. Re Carlo, l’obbligo del silenzio da parte di Harry. Pare che Re Carlo abbia accettato di incontrare suo figlio Harry dopo che quest’ultimo gli ha promesso che non avrebbe rivelato pubblicamente quanto si sarebbero detti, almeno per due anni. È trascorso un mese da quel fatidico tè a Clarence House, nella casa londinese di Sua Maestà, e Harry non ha ancora spifferato nulla. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: carlo - harry
Harry e Meghan in crisi finanziaria con il mutuo da 9.5 milioni di dollari e il costo della vita in America. È per questo che il principe vuol far pace con Re Carlo?
Re Carlo-Harry, disgelo? Tutta la verità sull'incontro
Principe Harry spianato da Re Carlo, il retroscena: "È stato molto chiaro"
Carlo e Harry, l'ombra del sabotaggio sul riavvicinamento tra i due: «Tutto orchestrato a corte». Gli uomini in grigio e l'eredità di Lady D - X Vai su X
Harry denuncia gli «uomini in grigio», ossia i cortigiani che circondano Carlo, di sabotare i suoi tentativi di rappacificazione col padre - facebook.com Vai su Facebook
Re Carlo, Harry sempre più vicino: Meghan Markle teme di perderlo - Harry vuole tornare nella Famiglia Reale ed è elettrizzato dopo l’incontro con Carlo. Riporta dilei.it
Re Carlo esclude «categoricamente» che «possa esserci un ruolo pubblico a metà per il principe Harry» - Nonostante il recente riavvicinamento del monarca al figlio minore, fonti di palazzo negano ogni ipotesi di un ritorno del duca di Sussex in un ruolo più formale ... Da vanityfair.it