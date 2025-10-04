Re Carlo Harry è furioso | Notizie false sull’incontro con mio padre

L’incontro tra Re Carlo e Harry avvenuto lo scorso settembre a Clarence House fa ancora molto discutere, soprattutto perché alcune indiscrezioni sul contenuto del colloquio avrebbero mandato su tutte le furie il Duca del Sussex. Re Carlo, l’obbligo del silenzio da parte di Harry. Pare che Re Carlo abbia accettato di incontrare suo figlio Harry dopo che quest’ultimo gli ha promesso che non avrebbe rivelato pubblicamente quanto si sarebbero detti, almeno per due anni. È trascorso un mese da quel fatidico tè a Clarence House, nella casa londinese di Sua Maestà, e Harry non ha ancora spifferato nulla. 🔗 Leggi su Dilei.it

