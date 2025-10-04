RC auto a Pordenone premio medio di 420,77 euro | è dove costa meno in Friuli
Il premio medio per assicurare un’auto in Friuli-Venezia Giulia ad agosto 2025 èstato pari a 444,10 euro, in aumento del 3,6% su base annua. Nonostante l’incremento, la regione continua ad essere l’area d’Italia in cui l’RC auto costa di meno, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it -. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Rc auto: la cilindrata incide fino al 57% sul costo della polizza. E con le ibride si risparmia - Nell’assicurazione di un’auto esiste anche un rapporto tra il motore, nello specifico la sua cilindrata, e il premio Rc auto. Secondo motori.ilmessaggero.it
RC auto: premio medio in Italia a 645,58 euro (+1,7%) - Il premio medio per assicurare un’auto in Italia ad agosto 2025 è stato pari a 645,58 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto Facile. Lo riporta corrierenazionale.it