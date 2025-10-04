Razzia nel negozio di parrucchiere appena aperto | tre ladri rubano phon shampoo e forbici
Mantova, 4 ottobre 2025 – Aveva aperto da dieci giorni l'attività, un parucchiere a Mantova, investendo parecchio denaro nell'acquisto di tutto il materiale necessario: particolari forbici, phon, smalti ed altri oggetti indispensabili per esercitare la professione. Ieri mattina, però, il 55nne titolare al momento dell'apertura ha avuto una brutta sorpresa: il negozio era stato svaligiato, non era rimasto più nulla. Castiglione delle Stiviere, restituito quadro rubato nel 1990 a Palazzo Bondoni Pastorio Le immagini della videosorveglianza . L'uomo si è rivolto ai carabinieri che, nell'arco di poche ore, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, e grazie anche alla consultazione delle banche dati in possesso alle forze di polizia, sono risaliti alla banda che nella notte aveva fatto irruzione nel negozio, ripulendolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
