Razzia nel negozio di parrucchiere appena aperto | tre ladri rubano phon shampoo e forbici

Ilgiorno.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mantova, 4 ottobre 2025 –  Aveva aperto da dieci giorni l'attività, un parucchiere a Mantova, investendo parecchio denaro nell'acquisto di tutto il materiale necessario: particolari forbici, phon, smalti ed altri oggetti indispensabili per esercitare la professione. Ieri mattina, però, il 55nne titolare al momento dell'apertura ha avuto una brutta sorpresa: il negozio era stato svaligiato, non era rimasto più nulla.   Castiglione delle Stiviere, restituito quadro rubato nel 1990 a Palazzo Bondoni Pastorio Le immagini della videosorveglianza . L'uomo si è rivolto ai carabinieri che, nell'arco di poche ore, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, e grazie anche alla consultazione delle banche dati in possesso alle forze di polizia, sono risaliti alla banda che nella notte aveva fatto irruzione nel negozio, ripulendolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

razzia nel negozio di parrucchiere appena aperto tre ladri rubano phon shampoo e forbici

© Ilgiorno.it - Razzia nel negozio di parrucchiere appena aperto: tre ladri rubano phon, shampoo e forbici

In questa notizia si parla di: razzia - negozio

Spaccata in negozio in pieno giorno. I malviventi fanno razzia di cellulari

Ruba una bici e fa razzia in un negozio: il ladro aveva la gamba ingessata

Ruba abiti al centro commerciale a Genova, si cambia e fa razzia anche in un negozio di cosmetici: arrestato

razzia negozio parrucchiere appenaRazzia nel negozio di parrucchiere appena aperto: tre ladri rubano phon, shampoo e forbici - Mantova, banda composta da tre tunisini svaligia l’attività commerciale. Si legge su ilgiorno.it

razzia negozio parrucchiere appenaParrucchieri ’visitati’ dai ladri. Razziato "Nonsolomoda" - Lo dimostrano i due episodi avvenuti nel giro di poche settimane sul territorio pietrasantino. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Razzia Negozio Parrucchiere Appena