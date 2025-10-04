Ravenna grosso incendio al polo chimico | alta colonna di fumo nero
Ravenna, 4 ottobre 2025 – Una colonna di fumo nero, visibile a distanza di chilometri, dalla città si è alzata questa mattina, sabato 4 ottobre, dopo le 10. L’origine è un vasto incendio al polo chimico, nell’area della Versalis e, in particolare, all’interno di un capannone di lavorazione gomma che è stato evacuato. Per fortuna non ci sono feriti. Tutto sarebbe partito da un essicatore andato a fuoco per cause da accertare. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ravenna - grosso
Droga, stroncato grosso traffico a Ravenna e Rimini: 9 arrestati e 18 indagati - X Vai su X
Droga, stroncato grosso traffico a Ravenna e Rimini: 9 arrestati e 18 indagati - facebook.com Vai su Facebook
Ravenna, incendio al polo chimico - Vasto incendio al polo chimico a Ravenna dove le fiamme hanno aggredito un reparto di lavorazione gomme. Scrive corriereromagna.it
Incendio al polo chimico di Ravenna - Sono in corso le operazioni di spegnimento da parte di diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Come scrive ravennawebtv.it