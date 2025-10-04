Ravenna grosso incendio al polo chimico | alta colonna di fumo nero

Ravenna, 4 ottobre 2025 – Una colonna di fumo nero, visibile a distanza di chilometri, dalla città si è alzata questa mattina, sabato 4 ottobre, dopo le 10. L’origine è un vasto incendio al polo chimico, nell’area della Versalis e, in particolare, all’interno di un capannone di lavorazione gomma che è stato evacuato. Per fortuna non ci sono feriti. Tutto sarebbe partito da un essicatore andato a fuoco per cause da accertare. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

