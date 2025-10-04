Ravel Festival | la musica che sospende il tempo ad Avellino
Nelle sale del Conservatorio Domenico Cimarosa, il tempo si è fermato. Il Ravel Festival, sotto la direzione del M° Laura Cozzolino, ha aperto il suo ultimo atto con un minuto di silenzio: un silenzio che non era vuoto, ma carico di tensione e speranza.La tromba di un giovane allievo ha rotto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Festival Capotorti, Carlo Angione e Umberto Jacopo Laureti suonano Berio, Brahms e Ravel a Molfetta
FESTIVAL ITINERANTE RAVEL – 12 Ottobre 2025 ore 18:30 12 ottobre 2025 – ore 18:30 Sala Regia, Viterbo Pianisti: Massimiliano Soriente Fulvio Nicolosi Chiara Biagioli Ian Cannon
FESTIVAL ITINERANTE RAVEL – 12 Ottobre 2025 ore 16:30 12 ottobre 2025 – ore 16:30 Sala Regia, Viterbo Pianisti: Giuseppe Torrisi Livia Franchi de' Cavalieri Alessio Tonelli Martino Rossi Chiara Biagioli Elena Ridolfi Programma: Ma mère l'Oye, Suite pe
Articoli con argomento: ‘Ravel’ - Dal 27 settembre al 26 novembre torna a Matera il Festival Duni con 15 concerti dedicati ai grandi anniversari della musica. Segnala trmtv.it