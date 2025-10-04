Rassegne Piano City Napoli | 300 musicisti 100 eventi in tutta la città
Piano City Napoli, undicesima edizione. Dal 16 al 19 ottobre il festival dedicato alla musica da pianoforte, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito di Napoli Città della Musica e organizzato dall’Associazione Napolipiano, presenta un programma ricco e variegato con oltre 300 pianisti, 100 eventi, 21 location, 37 house concert e un parterre di pianisti internazionali provenienti da Francia, Germania, Giappone, Sri Lanka, Iran, Messico, USA, Kazakistan, Bulgaria. Un’edizione particolare quella di quest’anno, non solo per quanto riguarda i numeri e le presenze ma anche perché inserita nelle celebrazioni dei 2500 anni di Napoli, con un focus sulla città anche nella scelta delle location. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: rassegne - piano
Festival medicina integrata a Foligno: #salute e #benessere in primo piano #conferenze #Foligno #massaggiorientali #Medicinaintegrata #medicinaestetica #menopausa - facebook.com Vai su Facebook
Torna Piano City, cento concerti e sonate nei quartieri di Napoli - Dal 16 al 19 le esibizioni di 300 pianisti da tutto il mondo. Si legge su napoli.repubblica.it
Torna Piano City Napoli: oltre 300 pianisti e 100 eventi per l'edizione 2025 - Dal 16 al 19 ottobre il festival dedicato alla musica da pianoforte, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito di Napoli Città della Musica e organ ... napolitoday.it scrive