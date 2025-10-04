Rapporto della Premier League risultato obiettivi

2025-10-04 00:04:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Bournemouth Team vs Fulham. L’attaccante Enes Unal (ginocchio) e il terzino Adam Smith (tendine del ginocchio) erano fuori per Bournemouth, mentre il terzino sinistro Julio Soler ha capitanato l’Argentina ai Mondiali Under 20 in Cile. David Brooks, Marcus Tavernier, Alex Scott e James Hill sono entrati per Ryan Christie, Amine Adli, Justin Kluivert e Alejandro Jimenez dal loro precedente sorteggio al Leeds United. Bournemouth che inizia xi: Djordje Petrovic, James Hill, Bafode Diakite, Marcos Senesi, Adrien Truffert, Antoine Semenyo, Tyler Adams, Marcus Tavernier, Alex Scott, David Brooks, Evanilson Sostituti di Bournemouth: Lewis Cook, Ryan Christie, Ben Gannon-Doak, Justin Kluivert, Alex Jimenez, Amine Adli, Eli Kroupi, Will Dennis, Veljko Milosavljevic Fulham Team vs Bournemouth. 🔗 Leggi su Justcalcio.com