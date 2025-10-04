Rapper da classifica che non ti esponi fai come me Dona manda il grano | Gue’ risponde alle accuse di Ghali e mostra le foto delle donazioni pro Gaza
“Non ho mai amato le ca**ate di Instagram. Rapper da classifica che non ti esponi, fai come me. Dona, manda il grano. Questo è molto meglio”. Pubblicando sui propri profili social alcuni screen di donazioni ad associazioni benefiche in favore della popolazione palestinese, Guè ha risposto agli attacchi di Ghali e Clementino nei confronti dei colleghi rapper in merito al silenzio sulla situazione a Gaza. Poche ore fa, in un post su Instagram, l’autore di “Casa Mia” e “Paprika”, aveva accusato gli artisti del mondo dell’hip-hop di non aver preso posizione sul conflitto in Medio Oriente. “ Il rap è morto, è tutto un gran teatro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: rapper - classifica
Classifica Album 11-17 luglio, Niky Savage entra al primo posto con “Rapper”
Fedez contro Sinner: le rime del nuovo brano del rapper di Rozzano che fanno riferimento a Jannik Sinner hanno creato un caso internazionale. E ne hanno finito per parlare anche i giornalisti tedeschi. «Il numero due della classifica mondiale di tennis Jannik - facebook.com Vai su Facebook
Clementino ai «rapper da classifiche»: «Esponetevi su Gaza o non proferite la parola hip-hop» - X Vai su X