“Non ho mai amato le ca**ate di Instagram. Rapper da classifica che non ti esponi, fai come me. Dona, manda il grano. Questo è molto meglio”. Pubblicando sui propri profili social alcuni screen di donazioni ad associazioni benefiche in favore della popolazione palestinese, Guè ha risposto agli attacchi di Ghali e Clementino nei confronti dei colleghi rapper in merito al silenzio sulla situazione a Gaza. Poche ore fa, in un post su Instagram, l’autore di “Casa Mia” e “Paprika”, aveva accusato gli artisti del mondo dell’hip-hop di non aver preso posizione sul conflitto in Medio Oriente. “ Il rap è morto, è tutto un gran teatro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rapper da classifica che non ti esponi, fai come me. Dona, manda il grano”: Gue’ risponde alle accuse di Ghali e mostra le foto delle donazioni pro Gaza