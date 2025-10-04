Rapine ed estorsioni ai danni di coetanei | 16enne finisce in comunità

IL TRIBUNALE. È stato affidato a una comunità, con i Servizi sociali, un ragazzo di 16 anni residente nel Bresciano, indagato per una serie di episodi di violenza e sopraffazione ai danni di suoi coetanei avvenuti in Bergamasca.. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Rapine ed estorsioni ai danni di coetanei: 16enne finisce in comunità

Botte, rapine ed estorsioni a coetanei, 16enne in comunità - Per questo un giovane di appena 16 anni e residente nel bresciano, è stato collocato in comunità e affidato contestualmente ai servizi soci ... Come scrive gazzettadiparma.it

Bergamo, sedicenne portato in comunità dai carabinieri dopo due rapine ed estorsione a coetanei: bottigliata in testa e video sui social - Misura cautelare disposta dal gip per un giovane bresciano, per due episodi a Bergamo, l'8 marzo e il 12 aprile. Si legge su bergamo.corriere.it