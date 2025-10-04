Rapina nel centro storico di Campobasso | arrestato 30enne minaccia un uomo con un coltello per 200 euro

4 ott 2025

Un giovane di Campobasso è stato arrestato per rapina dopo aver minacciato un uomo con un coltello e sottratto 200 euro nel centro storico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

