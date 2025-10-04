Rapina in piazza preso membro della gang

È finita con una misura cautelare di custodia in carcere, firmata dal gip Vinicio Cantarini su richiesta del pm Luca Bertuzzi, la storia di violenza che la scorsa primavera aveva fatto finire in ospedale un ragazzo di appena 22 anni. In manette è finito un 20enne marocchino, residente a Rimini, ritenuto dagli investigatori uno degli autori della feroce rapina insieme ad altri presunti complici non ancora identificati. L’episodio risale al 20 maggio scorso, notte fonda, in piazza Malatesta. Il ventiduenne sta tornando a casa con una birra in mano quando viene fermato da tre giovani. "Facci assaggiare", gli chiedono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina in piazza, preso membro della gang

In questa notizia si parla di: rapina - piazza

