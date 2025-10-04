Rapina in casa a Campobasso | 17enne accoltellato è gravissimo

Due uomini a volto coperto avrebbero fatto irruzione nell'appartamento a scopo di rapina, portando via telefoni e soldi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rapina in casa a Campobasso: 17enne accoltellato, è gravissimo

In questa notizia si parla di: rapina - casa

Tentata rapina in casa, ladri aggrediscono un’anziana per prendergli la collana

Rapina una donna in casa del cellulare e la trascina per terra in strada: denunciato

Michel Platini vittima di una rapina mentre era in casa: si sveglia e vede un uomo incappucciato

RAPINA IN CASA Un 30enne di nazionalità tunisina e una 40enne di Montebelluna, entrambi senza fissa dimora, fermati dai Carabinieri dopo settimane di indagini. La vittima era stata immobilizzata, minacciata e derubata. - facebook.com Vai su Facebook

Bellaria, violenta rapina in casa di una novantenne: scoperti e arrestati in Veneto - X Vai su X

Diciassettenne accoltellato in casa durante rapina, è grave - (ANSA) – CAMPOBASSO, 04 OTT – Un giovane di 17 anni è stato accoltellato questa notte a Campobasso ed è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cardarelli: l’episodio, sul quale sta indagando ... Si legge su msn.com

Paupisi, uccide moglie a colpi di pietra: fermato a Campobasso. Il figlio 15enne è morto, l'altra 17enne in fin di vita - É stato fermato a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisabetta Policino a Paupisi, in provincia di Benevento. Segnala msn.com