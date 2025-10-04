Rap protagonista nella periferia romana stasera

Il rap e l’urban questa sera, sabato 4 ottobre, saranno protagonisti a Corviale. Per la prima volta ci sarà un ospite internazionale, il francese Lacrim al Red Bull 64Bars Live. Ele A è l’unica artista donna in line-up. Ne scrive Skytg24. Il rap ancora in una periferia. Red Bull arriva in una nuova location. Dopo tre lunghe e luminose notti a Scampia, all’ombra delle Vele, per la sua quarta edizione il Red Bull 64Bars Live prende la residenza a Corviale, periferia sud-ovest dell’Urbe. Questo anche a dimostrare che questo genere musicale ha le sue profonde radici nelle periferie urbane. Ele A unica artista donna. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

