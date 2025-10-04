Ransomware il nuovo tool AI di Google per difendere i vostri file su Drive
Il colosso ha lanciato una nuova funzione basata sull'intelligenza artificiale dedicata al servizio di file hosting: ecco come funziona, i suoi vantaggi e i limiti. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: ransomware - nuovo
Google Drive vanta un nuovo sistema di rilevamento ransomware basato sull’IA
Google Drive si difende dal ransomware! Arriva l’AI che blocca gli attacchi Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/google-drive-si-difende-dal-ransomware-arriva-lai-che-blocca-gli-attacchi/ Google ha presentato un nuovo strumento di intelligenz - facebook.com Vai su Facebook
Il Gruppo Warlock: nuovo attore nel mercato dei ransomware Link all'articolo : https://redhotcyber.com/post/il-gruppo-warlock-nuovo-attore-nel-mercato-dei-ransomware/… #redhotcyber #hacking #cti #ai #online #it #cybercrime #cybersecurity #technology # - X Vai su X
Google Drive vanta un nuovo sistema di rilevamento ransomware basato sull’IA - Google ha implementato un nuovo sistema di rilevamento basato sull'intelligenza artificiale all'interno di Google Drive per desktop ... Segnala tuttoandroid.net
Google Drive: nuova protezione AI contro i ransomware e ripristino rapido dei file - Un modello AI addestrato su milioni di campioni di ransomware permette di bloccare la diffusione degli attacchi e ridurre al minimo la perdita di dati. Secondo hdblog.it