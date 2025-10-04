Rakitic | Vi svelo i segreti di Modric al Milan è felicissimo Avrei voluto la Juve CR7 mi disse di andare Ma devo chiedere scusa agli juventini perché…

Rakitic: «Vi svelo i segreti di Modric, al Milan è felicissimo. Avrei voluto la Juve, CR7 mi disse di andare». Le parole dell’ex centrocampista Ivan Rakitic, ex centrocampista di Siviglia e Barcellona, parla in in un’intervista a La Gazzetta dello Sport del suo connazionale Modric al Milan e del suo trasferimento mai concretizzatosi alla Juventus. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rakitic: «Vi svelo i segreti di Modric, al Milan è felicissimo. Avrei voluto la Juve, CR7 mi disse di andare. Ma devo chiedere scusa agli juventini perché…»

In questa notizia si parla di: rakitic - svelo

Rakitic: «Vi svelo i segreti di Modric, al Milan è felicissimo. Avrei voluto la Juve, CR7 mi disse di andare. Ma devo chiedere scusa agli juventini perché…» - Le parole dell’ex centrocampista Ivan Rakitic, ex centrocampista di Siviglia e Barcellona ... Da calcionews24.com

Rakitic, messaggio per Modric al Milan con gaffe: pubblica una canzone di sfottò alla Juve. «Non volevo offendere nessuno» - Ivan Rakitic, ex centrocampista che in carriera (tra le altre) ha giocato nel Barcellona e nel Siviglia, chiede scusa ai tifosi della Juventus con una storia sul proprio profilo Instagram. Riporta corriere.it